STAR Conference, investitori alla ricerca di opportunità dopo un anno difficile

(Teleborsa) - Analizzare l'andamento del 2023 e le prospettive per il 2024, capire quanto è forte la generazione di cassa e come viene gestito il debito, comprendere come si affronta lo sconto in Borsa e quali decisioni potrebbero avere un impatto sull'andamento delle azioni. Sono i principali obiettivi dei meeting tra società e investitori che stanno partecipando allaa Palazzo Mezzanotte, appuntamento fisso per le società quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana - eccellenze del tessuto imprenditoriale del nostro paese - che intendono confrontarsi con investitori nazionali e internazionali."È un momento importante per le società perché arriva subito dopo la pubblicazione dei risultati annuali, rappresentando quindi una prima piattaforma di condivisione delle proprie performance - spiega, Head of Primary Markets di Borsa Italiana - Inoltre aumenta la visibilità per le società ed è un'occasione in cui tutti i broker scrivono ricerca, facendo un focus su queste società". La manager di Borsa Italiana, parte del gruppo, sottolinea anche che "grazie alla conference consente di fatto a tutti gli attori che lavorano su questo segmento di invitare clienti e investitori a incontrare le società, permettendo all'evento di raggiungere".Sono infatti oltrenei tre giorni di conference (dal 19 al 21 marzo) per le 59 società STAR presenti, con più diin rappresentanza di circa 170 case d'investimento, di cui il 44% investitori stranieri, provenienti da 15 paesi (tra cui Francia 10%, Germania 9%, UK 8%, Svizzera 7%, paesi nordici 3%, Spagna 2% e USA 2%) e con 90 analisti e brokers che supportano la conferenza.L'appuntamento arrivadel segmento. L'indice FTSE Italia STAR ha perso quasi il 3% negli ultimi 12 mesi, a fronte di un guadagno del 33% sul FTSE MIB, che sta continuando a correre anche nel 2024 dopo la cavalcata dello scorso anno.Questo profondo scostamento rappresenta tra l'altro una novità. "Lo STAR ha da sempre sovra-performanto il FTSE MIB sia in relativo che in assoluto - afferma, Senior Fund Manager Azionario di AcomeA SGR - Gli unici anni nella storia di questi due indici dove lo STAR ha fatto peggio sono il 2022-2023 e al momento il 2024. Le motivazioni sono sostanzialmente tre: la distribuzione di cassa tramite dividendi e buyback che ha un nome e cognome (), glie il".Amendola spiega che "da un paio di anni si continua a parlare di recessione, recessione che ogni trimestre è stata spinta in avanti, e in questo contesto di incertezza gli investitori preferiscono i titoli che generano e distribuiscono cassa anche a discapito degli investimenti per la crescita futura", mentre per quanto riguarda la politica monetaria "da manuale del gestoreperché percepite come indebitate, anche se non è valido per le PMI italiane, e troppo legate al ciclo". Infine, "i massicci outflows dai fondi PIR hanno gettato nel dimenticatoio questo comparto".Il segmento STAR di Borsa Italiana comprende oggi, con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 45 miliardi di euro (le società più grandi sono), unadi euro e una capitalizzazione mediana di circa 250 milioni di euro.Tra chi arriva alla conference col vento in poppa c'è, società attiva nel campo dei trasduttori elettroacustici ad uso professionale, che è uno dei titoli del segmento STAR che è salito di più nell'ultimo anno, con il management che spiega questa performance grazie agli sviluppi del business e all'attenzione per la comunicazione con la comunità finanziaria. "Innanzitutto, nel corso del 2022 e del 2023 B&C Speakers è stata capace di recuperare tutto il terreno perso durante il Covid, tanto da raggiungere livelli record di fatturato sia nel '22 che nel '23 - spiega il CFO- Inoltre, le prospettive di una crescita ancora più globale, con l'acquisizione del marchio americano Eminence e delle due strutture produttive cinese e americana, sono state une crediamo che lo saranno ancora di più nel corso del 2024"."Partecipiamo alla STAR conference di Borsa Italiana con l'obiettivo di presentare la nostra azienda in modo trasparente e professionale agli investitori, con l'intento di promuovere una maggiore consapevolezza del nostro marchio e delle nostre prospettive future - dice Spapperi - Il nostro spirito è quello die creare un dialogo costruttivo per favorire una crescita sostenibile e duratura per il nostro gruppo".Informazioni chiare e complete sono attese anche degli investitori, che potrebbero sfruttare la conference per scovare quelle aziende resilienti su cui riposizionarsi in attesa del taglio dei tassi, che dovrebbe riportare un ribilanciamento dall'obbligazione all'azionario, e in particolare sulle mid e small cap. Per scoprire i titoli meglio posizionati all'interno del segmento, "la- dice Amendola - Queste due dimensioni permettono all'azienda di operare in totale tranquillità e di riuscire ad affrontare i momenti di volatilità e totale disinteresse come quelli attuali. Preferiamo quindi titoli con: forte generazione di cassa, basso indebitamento, presenza internazionale e. Questa ultima variabile, più qualitativa, sempre più spesso viene sottovalutata ma risulta cruciale".Nonostante la sotto-performance generata dal contesto eccezionale degli ultimi due anni, Barbara Lunghi è convinta che "per il ruolo che ha avuto nel dare visibilità a un comparto di società che rischiavano di rimanere un po' sotto traccia nei portafogli degli investitori internazionali". Il segmento "insiste su una porzione di società che sono delle eccellenze imprenditoriali, che siano quotate o che siano fuori dal listino e potenzialmente interessanti per lo STAR, e che meritano questo tipo di attenzione, cioè di una vetrina che - pur alzando un po' l'asticella su alcune richieste -che le rendono più interessanti per l'investimento da parte dei player internazionali".Rispetto al passato, lo STAR è ora alimentato anche dai(EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'anno scorso ci sono stati 5 passaggi dall'EGM al mercato regolamentato, di cui due () sullo STAR. In totale ci sono stati 28 passaggi ad oggi dal mercato di crescita, con 24 di queste società che sono ancora quotate e valgono circa 14 miliardi di euro. "Quelle società che si sono quotate e poi hanno fatto un translisting un tempo si quotavano direttamente sul mercato regolamentato - spiega l'esperta - mentre ora c'è anche questa".Non è escluso che in futuro Euronext decida di rimodellare l'offerta di segmenti e mercati all'interno dei vari paesi (lo STAR è un unicum italiano mentre i Growth sono in tutte le geografie del gruppo pan-europeo), anche se al momento non ci sono iniziative in cantiere. "Lo STAR rimane un segmento importante per l'Italia e non ho visibilità se ci saranno iniziative analoghe sugli altri mercati - afferma Lunghi - Il Growth c'è in tutte le geografie, ma con caratteristiche diverse. È, ma per ora non è stato annunciato nulla".