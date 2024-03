Terna, digitalizzazione e innovazione pilastri per transizione: 12% dei capex previsti

(Teleborsa) - Per raggiungere gli obiettivi della Twin Transition, energetica e digitale, in uno scenario sempre più complesso e decentralizzato, Terna ha pianificato unnel nuovo Piano Industriale 2024-2028 , circa il, per le- in crescita in termini assoluti - in linea con l'incidenza percentuale di spesa storica e coerente con l'ambizione di spesa digitale dei principali concorrenti europei e con le previsioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia a livello globale.Gli investimenti riguarderanno una serie di iniziative ambiziose lungo l'intera catena del valore e interesseranno anche l'organizzazione del Gruppo. Tra le iniziative di rilievo, l'ingegneria di rete introdurrà(BIM, Building Information Modelling) per digitalizzare i cantieri e ottimizzare la gestione delle commesse, per contribuire alla realizzazione dei progetti in linea con la tempistica pianificata. Ildei suoi sistemi, inclusi sviluppi in intelligenza artificiale per potenziare la capacità di trasmissione. L'asset management, di fronte all'incremento di complessità previsto per la gestione della rete, continuerà ad avvalersi di. In ultimo, la digitalizzazione coinvolgerà anche i processi di gestione delle risorse umane.Il Piano introdurrà nuovi strumenti e soluzioni digitali con un forte impegno ad aumentarne il tasso di adozione e di utilizzo, in linea con l'obiettivo di unae di un aumento dell'efficienza e dell'efficacia nei processi decisionali.