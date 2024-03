Xiaomi annuncia risuoltati 2023 in forte crescita e accelera su R&S

(Teleborsa) - I produttore cinese di smartphoneha chiuso l'esercizio 2023 con un(RMB) ed un, n crescita del 126,3%. L'aumento dell'utile netto ha sdel mercato e ha segnato il secondo livello di redditività più alto dalla quotazione del Gruppo.del 2023, itotali di Xiaomi sono cresciuti per due trimestri consecutivi, raggiungendo, con un aumento del 10,9% rispetto all'anno precedente, erettificato è aumentato del 236,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendodi RMB.Nel corso del 2023, Xiaomi ha continuato con diligenza la sua, che prevede una. È stato anche l'anno inaugurale della strategia aziendale aggiornata del Gruppo, che spinge su un ecosistema intelligente "Human × Car × Home".Nel comparto, le spedizioni globali di Xiaomi hanno raggiunto circa 145,6 milioni di unità nel 2023, con un fatturato annuale di 157,5 miliardi di RMB e un margine di profitto lordo del 14,6%. La quota di mercato di Xiaomi nelle spedizioni di smartphone attraverso i canali offline nella Cina continentale è salita all'8,4%.Il numero di(esclusi smartphone, tablet e laptop) sulla piattaforma AIoT ha raggiunto un livello record di 739,7 milioni, con un incremento del 25,5% rispetto all'anno precedente, ed ha raccolto ampi consensi nei mercati internazionali. Nel 2023, il fatturato dei prodotti IoT e lifestyle di Xiaomi è stato di 80,1 miliardi di RMB e il margine di profitto lordo ha raggiunto il 16,3%, toccando un livello record.Nel 2023, idel Gruppo hanno raggiunto livelli eccezionali sia per quanto riguarda i ricavi che il margine di profitto lordo, con un fatturato di 30,1 miliardi di RMB e un margine di profitto lordo dei servizi internet pari al 74,2%.Nel 2023 Xiaomi ha presentato i nuovi. Il Gruppo si impegna a investire in modo sostenibile nelle tecnologie di base fondamentali e a diventare leader nel settore in continua evoluzione delle tecnologie all'avanguardia globali. Nel 2023, le spese di ricerca e sviluppo ("R&S") di Xiaomi sono state pari a 19,1 miliardi di RMB, con un aumento del 19,2% rispetto all'anno precedente. Al 31 dicembre 2023, il Gruppo aveva 17.800 addetti alla R&S, pari al 53% dei suoi dipendenti.