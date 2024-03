Acea, Fitch migliora outlook da negativo a stabile e conferma rating a BBB+

Acea

(Teleborsa) -hadi, multi-utility romana quotata su Euronext Milan,, confermando il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a "BBB+", lo Short-Term IDR a "F2" ed il Long-Term Senior Unsecured Rating a "BBB+".Il miglioramento dell'outlook riflette ladi Acea registrata nel 2023, l'attenta gestione del capitale circolante e il rapporto debito netto/EBITDA in arco piano previsto non superiore a 3,5 volte.La conferma del rating "BBB+" riflette ladi Acea e della strategia evidenziata nel Piano Industriale 2024-2028, principalmente focalizzata sui settori regolati idrico e distribuzione elettrica, così come nell'attività incentivata di trattamento dei rifiuti.