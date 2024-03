Impianti si aggiudica accordo quadro per fornitura e posa in opera di sistemi Ledwall

Impianti,

(Teleborsa) -attiva in qualità di System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration) e Technology Scout, comunica l’aggiudicazione di un accordo quadro relativo a un lotto di gara per la fornitura e posa in opera di sistemi Ledwall la cui quota in capo ad Impianti è pari aL’aggiudicazione - spiega una nota - prevede l’esecuzione contrattuale, nel corso degli esercizi 2024 e 2025, attraverso unRaggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) di cui è capofila un primario produttore internazionale di sistemi Ledwall.L’accordo quadro, come previsto dal bando di gara, esprime la volontà del committente - primario operatore del settore energetico - di approvvigionarsi di una soluzione di sistemi Ledwall completi di software di gestione al fine di innovare le infrastrutture e ottimizzare l’operatività di tutte le sedi ubicate sul territorio nazionale.