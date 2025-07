Svezia ordina munizioni da Nammo e Rheinmetall: più grande investimento da anni '80

Rheinmetall

(Teleborsa) - Laha stipulatoNammo e, la prima norvegese e la seconda tedesca. Gli ordini riguardano un considerevole quantitativo di proiettili d'artiglieria e rappresentano il più grande investimento in munizioni d'artiglieria in Svezia dagli anni '80. Il valore è di oltre, circa 450 milioni di euro."Con questo ordine, stiamodella Svezia. Si tratta di un investimento importante per la sicurezza della Svezia e della NATO", afferma il Ministro della Difesa Pal Jonson.Gli accordi prevedono che le consegne di proiettili d'artiglieriae proseguiranno negli anni a venire. Le munizioni d'artiglieria, che includono sia proiettili che cariche propellenti, "sono state scarsamente reperibili sull'intero mercato internazionale dall'invasione russa dell'Ucraina su vasta scala", si legge in una nota del Ministero della Difesa.Più in particolare, ha firmato un accordo con il produttore di munizioni Rheinmetall Denel Munition, una sussidiaria dell'azienda di difesa tedesca Rheinmetall e dell'azienda statale sudafricana Denel. L'accordo include un ordine per proiettili d'artiglieria e cariche propellenti per il, per un importo di oltre 4 miliardi di corone svedesi. L'accordo con il produttore nordico di munizioni Nammo è un cosiddetto accordo quadro per la fornitura di proiettili d'artiglieria per il sistema d'artiglieria Archer. Viene firmato un primo ordine da un miliardo di corone svedesi per la fornitura della granata ad alto esplosivo a gittata estesa (HE-ER) da 155 mm, che consente gittata fino a 40 chilometri.