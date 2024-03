Intercos e Amarey (Illy) avviano partnership per produrre burro di caffè

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, e Amarey, fondata dalla famiglia Illy, startup innovativa specializzata in prodotti funzionali ricavati dal caffè hanno annunciato unae ottenute rispettando l'ambiente e adottando i principi dell'economia circolare, avvalendosi anche della collaborazione di illycaffè.In occasione del Beauty Event 2024, evento che apre le porte al Cosmoprof 2024, principale fiera internazionale dedicata all'intera filiera del settore beauty, Intercos e Amarey hanno presentato ildi questa collaborazione. Undalle molteplici applicazioni, con straordinarie proprietà tonificanti ed emollienti, che sarà disponibile sul mercato a partire dal 21 marzo 2024. Il prodotto, una pellicola che si stacca durante il processo di tostatura e che fino ad oggi veniva scartata."Siamo entusiasti della partnership con Amarey e illycaffè , perché ci ha permesso di portare a termine in tempi rapidi un progetto di ricerca rivoluzionario nel suo genere - ha commentato- Esso, infatti, unisce l'attenzione all'ambiente attraverso principi di economia circolare , che ci permette di dare nuova vita agli scarti alimentari, e lo sviluppo di una materia prima innovativa dalle molteplici applicazioni. L'approccio di ‘Open Innovation' fin da subito ci ha messo in contatto con Amarey e illycaffè , da qui è partita una forte sinergia"."Questa partnership con Intercos insieme alla collaborazione con illycaffè , riunisce e valorizza le eccellenze del Made in Italy nel settore cosmetico e alimentare , costituendo una vera alleanza per il cambiamento - dice- Grazie al know-how di Intercos , al patrimonio di conoscenza di illycaffè e al nostro team di esperti in tecniche estrattive , siamo riusciti a trasformare la silverskin del caffè in una materia prima dalle straordinarie proprietà: il burro di caffè".