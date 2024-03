La Fed lascia i tassi fermi, ma prevede tre tagli nel 2024

(Teleborsa) - Come da attese laha annunciato tassi invariati, per la quinta volta consecutiva. La banca centrale americana, guidata da Jerome Powell, ha lasciato il costo del denaro nel range fra il 5,25% e il 5,50%."I recenti indicatori suggeriscono chenell'ultimo anno ma resta elevata", si legge nel comunicato diffuso al termine del FOMC dove si sottolinea che l'outlook economico "è incerto e la Fed continuerà a fare attenzione ai rischi di inflazione"."La Fedfino a quando non avrà maggiore fiducia sul fatto che l'inflazione si muova in modo sostanziale verso il 2%", si legge ancora nel comunicato.Dal, la tabella allegata alla decisione di politica monetaria, emerge che l'istituto centrale prevede, quest'anno, per un totale di 75 punti base. La discesa che per il mercato sembrava irrefrenabile ormai si è ridimensionata: da sei tagli, previsti a inizio anno, a tre. Il dot-plot è la griglia che indica dove i governatori centrali si aspettano i tassi nei prossimi mesi, per capire qual è il clima a Washington in tema di taglio al costo del denaro.La Fed prevede che ilamericano crescerà del 2,1% quest'anno per poi frenare a 2% nel 2025 e, nel 2026. Ilè stimato quest'anno al 4% e, in aumento, al 4,1% nel 2025, per poi tornare al 4% nel 2026. Quanto all'iè attesa nel 2024 al 2,4%, per poi scendere al 2,2% nel 2025 e al 2% nel 2026. Il tasso core nell'inflazione sarà al 2,6% quest'anno per poi calare nel 2025 e, nel 2026.