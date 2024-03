Usa, Trump chiede alla Corte Suprema l'immunità per i fatti del 2020

(Teleborsa) -ha chiesto allal'per le accuse riguardo i suoi tentativi di sovvertire l'esito delle elezioni presidenziali del 2020. “Il presidente non può funzionare, e la presidenza stessa non può mantenere la sua vitalese il presidente affronta un procedimento penale per atti ufficiali una volta che lascia l’incarico”, si legge nella memoria inviata dall'ex presidente americano.Come sottolinea il New York Times però, anche se la Corte si muovesse con grande rapidità e arrivasse ad una decisione contro Trump entro un mese, con ogni probabilità ilnon inizierebbe prima del prossimo autunno, nel cuore della. Invece se la decisione del tribunale dovesse arrivare alla fine di giugno o in caso di rinvio del caso a tribunali di grado inferiore per un’ulteriore valutazione della portata di un’eventuale immunità, il processo potrebbe non aver luogo fino a dopo le. In questo caso se Trump dovesse diventare presidente potrebbe ordinare ala di ritirare le accuse.Intanto in una serie di post sulla sua piattaforma social, Truth, Trump è tornato ad attaccare il giudice del tribunale di New York e l'attorney general, per averlo condannato a versare entro sei giorni. "Se non fossi candidato alla presidenza - ha scritto - e non guidassi i sondaggi, non ci sarebbe alcun giustizialismo", ha scritto. Trump deve depositare quella cauzione entro il 25 marzo e se non rispetterà la scadenza la procuratrice statale James potrà pignorare le proprietà di Trump per quel valore.L'ex presidente ha poi rilasciato un'intervista per GB News realizzata dal politico populista ed ex leader della Brexit. Trump ha avvertito il, figlio minore del re Carlo III, di volergli ritirargli il visto se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga. Harry aveva precedentemente criticato in pubblico l'ex presidente e ha riconosciuto nelle sue memorie di aver usato diverse droghe.