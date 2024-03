UniCredit, ATM senza barriere per non vedenti

UniCredit

(Teleborsa) -o nel segnoper favorire l’accessibilità di tutti gli utentiha esteso a tutte le proprie macchine ATM e per tutte le carte (debito, credito e prepagate) la funzione di prelievo per gli utentiObiettivo - spiega la nota -– ha commentato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit – per offrire un servizio sempre piLeotranno prelevare da uno qualsiasi degli oltre 4000 ATM distribuiti sul territorio italiano, accedendo all’apposita funzione disponibile. Premendo ilprima dell’inserimento della carta verrà abilitato uno schermo con caratteri grandi riportati in giallo su sfondo nero. I non vedenti verranno invece supportati nella funzione del prelievo tramite guida sonora. Sarà sufficiente inserire una cuffia