Acqua, Dal Fabbro (Iren): "Opportunità per il futuro. Occorre pianificare investimenti"

(Teleborsa) - ", quindi si può risolvere questo problema rattoppando i tubi, trovando le perdite e creando una pipeline di acqua molto più resistente alle perdite". Lo ha spiegato, Amministratore delegato, a margine della presentazione del Blue Book 2024 promosso da Utilitalia e realizzato dalla Fondazione Utilitatis e del Libro Bianco 2024 “Valore Acqua per l’Italia” di The European House – Ambrosetti.per affrontare il tema acqua", ha sottolineato il manager, aggiungendo "la seconda cosa è: noi disperdiamo il 90% delle gocce d'acqua che cascano sul territorio e quindi occorre raccoglierla in invasi.su cui noi siamo grandi sostenitori come IREN""La terza cosa - ha proseguito Dal Fabbro - è probabilmente quella di, le cosiddette acque reflue o industriali. In altri paesi le raccolgono, noi le buttiamo nel mare. Se noi raccogliessimo tutta l'acqua reflua dalle coltivazioni e dall'industria e la depurassimo avremmo il 30% dell'acqua per l'agricoltura che oggi, invece, dobbiamo depurare e distribuire".. E' un'opportunità non divisiva, perché serve a tutti. Sarà costoso farlo? Forse sì, ma è un, per i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi acqua è la parola d'ordine per i prossimi anni. - ha concliso il manager - Ci vorrà un PNRR o un piano Marshall sull'acqua,".