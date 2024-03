UE: continuo calo delle importazioni energetiche nel quarto trimestre del 2023

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2023,per un totale di 187,9 milioni di tonnellate. Rispetto allo stesso trimestre del 2022, le importazioni sono diminuite sia in valore (-34,2%) che in massa netta (-11,7%). Confrontando il 2023 con il 2022,La variazione del valore delle importazioni è stata in gran parte determinata dal calo dei prezzi. È quanto emerge daiNel 2023 il valore del gas naturale importato, mentre il volume è diminuito del 16,1%. Questo calo dei prezzi del gas naturale ha fatto seguito a, quando è stato registrato un aumento del valore del 200,4% insieme a una diminuzione dello 0,7% del volume importato.Ladovrebbe essere vista nel contesto del piano di riduzione dell’UE, in cui i paesi dell’UE si sono impegnati a ridurre il consumo di gas almeno del 15%. Tale piano inizialmente copriva il periodo dal 1 agosto 2022 al 31 marzo 2023 ma è stato prorogato fino al 31 marzo 2024.Ladegli oli petroliferi ha portato a una diminuzione del 17,2% del valore importato nel 2023 insieme a una diminuzione del 2,8% in volume. Anche gli oli di petrolio hanno registrato un aumento dei prezzi nel 2022, con l’UE che ha importato il 71,2% in più in valore per un aumento del 7,7% in volume rispetto al 2021.La maggior parte delle importazioni dell’UE di oli di petrolio nel quarto trimestre del 2023 proveniva dagli Stati Uniti (17,0%), seguiti da Norvegia (13,1%) e Kazakistan (9,2%). Più della metà del gas naturale allo stato gassoso proveniva dalla Norvegia (53,4%). Segue l’Algeria con il 15,9%, davanti alla Russia (12,7%).Gli Stati Uniti hanno fornito quasi la metà del gas naturale liquefatto importato (49,4%), davanti a Russia (13,0%) e Algeria (11,1%).