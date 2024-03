Banca Reale e Mooney avviano collaborazione per servizi banca di prossimità

(Teleborsa) -, istituto bancario di Reale Group che comprende le filiali e le agenzie assicurative di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni,, fintech italiana leader nei servizi di pagamento, mobilità e bancari di prossimità,: i clienti della banca potranno infatti versare e ritirare denaro contante presso la rete di punti vendita Mooney (tabaccherie, bar ed edicole) attive in oltre 7 mila comuni.La collaborazione punta adnel campo dei servizi bancari eddi due importanti partner tecnologici come, player che offre servizi di digitalizzazione dei pagamenti, incassi e della gestione del denaro in prossimità, e(Gruppo Quid), l’outsourcer bancario dei servizi di Banca Reale.: basterà aprire la sezione dedicatae individuare il punto Mooney più vicino autorizzato tramite lo store locator. Sarà necessarioall’esercente convenzionato Mooney i, generato sull’app di Banca Reale, indicando l’importo desiderato."L’impegno di Reale Group è mettere al centro delle nostre azioni le persone, cercando di semplificare loro la vita offrendo soluzioni semplici, efficienti e adeguate alle diverse esigenze, attuali e future", ha affermato, Responsabile Direzione Business di Reale Group, aggiungendo "la partnership con Mooney, che include l’importante contributo di Cabel (Gruppo Quid), fa parte del costante impegno di Banca Reale nel proporre soluzioni innovative, al fine di offrire ai nostri clienti attuali e futuri un servizio ancora più completo e avanzato anche per il prelievo e il versamento di contanti"."La collaborazione con Banca Reale è un’importante dimostrazione della capacità di Mooney di fungere da affidabile piattaforma fintech di prossimità aperta agli istituti finanziari intenzionati ad offrire ai propri clienti il ritiro e il versamento di contanti in modo comodo, veloce, sicuro e in grado di abbinare la presenza della rete fisica alle grandi opportunità offerte dal digitale", ha affermato, Products Design & Development Director di Mooney.