Expert.ai, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap

Expert.ai

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (da 1,40 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, peggiorando ilsul titolo a "" da "Buy" visto il potenziale downside del 3%.I ricavi 2023 sono stati confermati tra i 32 e 33 milioni di euro, in linea con le aspettative, con ricavi ricorrenti per l'anno in corso tra i 16,5 e 17,5 milioni di euro. L'ha, attestandosi tra i -0,6 e 0,4 milioni di euro (contro i -14,4 milioni di euro a/a), superando le aspettative di -0,7 milioni di euro e sottolineando una ottima performance, ottenuta grazie alle riduzioni dei costi intraprese nel corso dell'anno. Infine, l'indebitamento netto si è attestato tra i 21 e 22 milioni di euro (contro i 15,8 milioni di euro del 2022), leggermente superiore alle nostre stime, che abbiamo adeguato di conseguenza."Questi indicatori di performanceda Expert.ai nell'ultimo anno, con il chiaro obiettivo di ridurre i costi e tornare alla redditività e alla generazione di cassa - si legge nella ricerca - Considerando che Expert.ai opera in un settore (Natural Language Processing) molto ricercato dagli investitori, in particolar modo da dopo il lancio di ChatGPT, per il suo significativo potenziale di crescita, e che ad oggi la società ha concluso le fasi di investimento e di ristrutturazione dei costi, riteniamo che l'azienda possa ora concentrarsi sulla crescita".