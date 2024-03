Green Oleo chiude il 2023 in perdita. Pesano contratti gas

Green Oleo

società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha chiuso ilconpari a 60,6 milioni di euro, in calo del 25% rispetto al 2022 (80,8 milioni di euro) attribuibile unicamente alla flessione del prezzo di vendita (a sua volta trainato al ribasso dal calo dei prezzi delle materie prime).L'si attesta a 1,6 milioni di euro, rispetto a 8,2 milioni di euro nel 2022. L'impatto riconducibile alla riduzione dei prezzi delle materie prime è quantificabile in 1,5 milioni di euro, mentre l'impatto della componente gas metano è pari a 1,6 milioni di euro: al lordo di tali effetti, l'EBITDA adjusted è pari a 4,7 milioni di euro. A fine 2022 Green Oleo aveva stipulato una copertura sul gas metano sia tramite accordi con il fornitore che mediante un derivato, ma il prezzo del gas metano per tutto il 2023 si è mantenuto su livelli più bassi rispetto alle previsioni.Ilè pari a -591 migliaia di euro, in diminuzione rispetto a 5,6 milioni di euro nel 2022, dopo imposte anticipate per 1,4 milioni di euro (imposte anticipate per 282 migliaia di euro nel 2022)."Dopo un 2023 caratterizzato da un contesto di mercato molto complesso, nel quale abbiamo mantenuto i Volumi in linea con il 2022, le, grazie al consolidamento di questo trend e alla generazione di economie di scala", hanno commentato Beatrice Buzzella, Presidente e AD e Francesco Buzzella, AD.L'è pari a 14,3 milioni di euro; il miglioramento rispetto a 18,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 è attribuibile all'ottimizzazione della struttura finanziaria mediante il rimborso di debiti finanziari correnti e non correnti, finalizzata a preservare la capacità di indebitamento della società e a contenere l'impatto degli oneri finanziari in un contesto caratterizzato dal permanere di elevati tassi di interesse.Il CdA ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria la nomina di 2 nuovi Consiglieri, al fine di incrementare e migliorare le competenze umane e professionali. In particolare, sarà proposto l', con la nomina di Raffaella Bianchessi, che ricopre la qualifica di Chief Financial Officer e di Investor Relations Manager, e di Barbara Ricciardi.