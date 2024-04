Green Oleo presenta strategia al 2026, guarda a M&A in Cosmetica e Lubrificazione

Green Oleo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha annunciato la. Nel corso del prossimo triennio la società proseguirà il percorso di sviluppo intrapreso nel 2020-2023, basato sull'integrazione a valle della catena del valore, finalizzata a rendere la società meno esposta alla ciclicità della chimica di base e sulla crescita in ambiti applicativi a maggior valore aggiunto (rappresentati in particolare da Cosmetica, Lubrificazione, Detergenti, Intermedi per l'industria, Resine e vernici, Agro).Sul fronte della, la priorità strategica per il 2024 è rappresentata dall'incremento dei volumi, al fine di consentire la generazione di economie di scala (per i volumi degli Esteri è previsto, nello specifico, un incremento a doppia cifra); nel biennio 2025-2026 il focus verterà sull'ottimizzazione della marginalità attraverso il cambio di product mix.Per quanto riguarda lo, attraverso la funzione interna Regulatory è previsto il monitoraggio continuo della normativa di riferimento con la finalità di intercettare le tendenze del settore e anticipare le richieste del mercato, orientando l'attività di R&D; relativamente agli investimenti in R&D, il focus riguarderà lo sviluppo della gamma degli Esteri in ambito Cosmetica e Lubrificazione.In merito alla, la rete di vendita interna verrà ampliata con l'inserimento di un sales manager dedicato alla Cosmetica; per la gamma degli Esteri, il nuovo magazzino di prodotti finiti completato nel 2023, altamente automatizzato e con una capacità di stoccaggio superiore a 2.000 posti pallet, consentirà il passaggio a un modello make to stock e lo sviluppo di una proposta commerciale just in time, con benefici in termini di marginalità; la società parteciperà alle principali fiere internazionali di settore.Il percorso di crescita organica potrà essere accelerato e potenziato attraverso, in grado di consolidare la presenza della società negli ambiti della Cosmetica e della Lubrificazione. Nellal'azienda guarda a distributore di ingredients per cosmesi che abbia sviluppato il canale di vendita on-line per micropackaging, produttore di esteri già omologati per cosmesi, produttore di estratti naturali su ingredienti attivi cosmetici.Nell'ambito della, Green Oleo ha l'obiettivo di acquisire un produttore di formulati lubrificanti nel mercato USA, con la finalità di espandersi a livello internazionale e di incrementare la capacità produttiva. L'azienda target avrebbe la possibilità di agire da first mover sul mercato americano nel settore della lubrificazione naturale ad alta performance.