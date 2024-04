Eventi e scadenze dell'11 aprile 2024

Martedì 09/04/2024

Mercoledì 10/04/2024

Giovedì 11/04/2024

A.B.P. Nocivelli

Banca MPS

Campari

Gas Plus

Green Oleo

Intercos

Green Oleo

(Teleborsa) -- Allianz MiCo di Milano - Grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni, dal tema "Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali". Offre ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative- Oltre 150 marchi, più di 300 relatori coinvolti e oltre 120 conferenze in programma. Parteciperà, tra gli altri, il ministro Giorgetti- Casa del Cinema, Roma - 2ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d’impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Premi speciali a Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi, Renzo Rosso e Caterina Caselli. Iniziativa di Unindustria con Confindustria- Fiera crocieristica più grande al mondo. Evento internazionale dedicato all'industria globale delle crociere e considerato l’appuntamento più atteso dagli operatori del comparto, che riunisce acquirenti e fornitori provenienti da 120 paesi del mondo, oltre 10.000 visitatori, dirigenti di alto livello delle compagnie di crociera e CEO delle maggiori organizzazioni crocieristiche mondiali- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Riunione informale dei ministri delle Telecomunicazioni- Verona - L'evento, che rientra nel quadro delle attività del Business Forum Italia-Cina, è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Agenzia ICE e Confindustria. Partecipano, tra gli altri, il ministro Tajani e il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao- Turismo internazionale dell'Italia- Palazzo Reale, Milano - Riunione dei ministri del G7 Trasporti, presieduta dall’Italia, cui partecipano le delegazioni dei ministeri di Infrastrutture e Trasporti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, oltre all’Unione Europea rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti08:30 -- Roma - La Conferenza, organizzata come side event del G7 ospiterà i rappresentanti della Presidenza italiana e degli altri Paesi del G7 per discutere delle priorità in tema di innovazione digitale, cybersicurezza, sviluppo delle tecnologie di frontiera come leva per la competitività09:00 -- Coriano - 6ª edizione del Forum organizzato da Confindustria e da San Patrignano con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale e Enel, main partner. Partecipano, tra gli altri, Raffaele Langella (DG Confindustria), Luca Cordero di Montezemolo (presidente esecutivo di Italo), Marcello Cattani (presidente Farmindustria) e il ministro Fitto09:15 -- Milano - 4ª edizione dell'evento organizzato da RCS Academy con Corriere della Sera per parlare di decarbonizzazione e piano di investimenti sulle fonti alternative. Interverranno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Maria Siclari (DG di Ispra), Luca Dal Fabbro (presidente di IREN) e Paolo Gallo (CEO e general manager di Italgas)10:00 -- Censimento permanente della popolazione in Basilicata e in Emilia Romagna - Anno 202210:00 -- Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Evento organizzato da Scenari Immobiliari e DILS, durante il quale verrà presentato il Report "Innovare Vale". Apertura dei lavori di Giuseppe Amitrano (CEO DILS) e Mario Breglia (Presidente Scenari Immobiliari)10:00 -- Campus Durando, Milano - Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, con i numeri del mercato IoT in Italia e all'estero e l'analisi delle novità tecnologiche più rilevanti11:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini11:00 -- Sede FIPE-Confcommercio, Roma - Conferenza stampa di presentazione del Rapporto Ristorazione 2024, organizzata da FIPE-Confcommercio (Federazione italiana Pubblici Esercizi). Interverranno, tra gli altri, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il Presidente FIPE-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani12:00 -- Indagine sulle discriminazioni. Dalla rilevazione 2011 alla sperimentazione 202214:15 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:30 -- Milano, Fondazione Catella - Durante la 7ª edizione del summit verrà affrontare il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale con rappresentanti del mondo industriale ed esperti del settore. Inoltre, saranno presentati i risultati della nuova ricerca di EY "Seize the Change" e dello studio inedito di EY sul tema dei green jobs14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde16:00 -- Roma, Palazzo del Seminario - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Donazione alla Camera dei deputati della Biblioteca “Mario Saverio e Gilda Cozzoli”- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio10:00 -- Appuntamento: Capital Markets Day