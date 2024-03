IGD depositata lista candidati per rinnovo CdA e collegio sindacale

Immobiliare Grande Distribuzione

(Teleborsa) -SIIQ (IGD) - in vista dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 aprile 2024, in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società - fa sapere che sono state depositate, da parte degli azionisti COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop. (LISTA n. 1) e Unicoop Tirreno Soc. Coop. (LISTA n. 2), le liste di candidati.Nella ldi COOP Alleanza 3.0, titolare di n. 45.153.442 azioni ordinarie rappresentanti il 40,92% del capitale sociale, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, sono presenti: Antonello Cestelli, Antonio Cerulli, Roberto Zoia, Antonio Rizzi, Mirella Pellegrini, Simonetta Ciocchi, Daniela Delfrate, Edy Gambetti, Laura Ceccotti, Illa Sabbatelli, Diego Rossano. Per la nomina del Collegio Sindacale, sono candidati per la carica di Sindaco effettivo: Massimo Scarafuggi, Barbara Idranti, Carlo Colletti. Per la carica di Sindaco supplente:Laura Macrì, Pierluigi Brandolini, Alessandro Simoni.Nelladi Unicoop Tirreno, titolare di n. 11.001.625 azioni ordinarie rappresentanti il 9,97% del capitale sociale, per il rinnovo di entrambi gli organi sociali, sono candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: Alessia Savino, Francesca Mencuccini, Mario Tucci, Alessandro Zavaglia. Candidato per la nomina del Collegio Sindacale, per la carica di Sindaco effettivo: Iacopo Lisi. Per la carica di Sindaco supplente: Juri Scardigli.