Meloni a Potenza per firmare l'accordo di coesione e sviluppo tra Governo e Regione Basilicata

(Teleborsa) - Dopo la visita a Campobasso , la presidente del Consiglio è arrivata a Potenza per firmare l'accordo di coesione e sviluppo con lacon il presidente. Sui fondi di sviluppo e coesione – ha spiegato Meloni - "abbiamo stabilito dei principi per cui non si rischia più che vadano dispersi", tra questi l'introduzione di "" ma anche l'ipotesi "di, con risorse che, se non spese, vengono destinate ad altro perché tutto deve arrivare a cittadini e non possiamo permetterci certo di disperderle".Quello che sigliamo oggi "è unmolto importante – ha poi aggiunto –. Quando siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che una discreta parte dei fondi di sviluppo e coesione non arrivava a terra. C'era a disposizione 126 miliardi di euro, nel 2022 ne erano state spesi circa 47. Finanziamo progetti che vengono dalle regioni condivisi dal governo, lo facciamo per una strategia complessiva di sviluppo della nazione. Si tratta di un intervento "consistente – ha sottolineato –, parliamo di circache servono a consentire a una regione dalle grandi potenzialità di poter competere ad armi pari avendo la possibilità di liberare le sue tante risorse e opportunità".Prima dell'incontro con le istituzioni locali, la presidente del Consiglio aveva parlato con i giornalisti e toccato il tema: "Tutti sanno qual è la strategia che io ho in Europa, che penso sia condivisa. Do per scontato sia condivisa da tutte le forze di maggioranza, quella di portare la maggioranza di centrodestra anche in Europa. Secondo me è un errore dividere o provare a dividere, o insomma far prevalere la campagna elettorale rispetto a ipotesi di divisioni del centrodestra perché è l’unico favore che si può veramente fare alla sinistra", ha dichiarato Meloni.