Fringe benefit, con Ollipay spese facili e vicino a casa

(Teleborsa) - Rendere più semplice e agevole l'utilizzo del pacchetto o della dote di welfare aziendale a disposizione di ciascun lavoratore. Una soluzione veloce per pagare anche il barbiere o il caffè al bar sotto casa, senza dover ricorrere a complicati giri procedurali, come accade nella maggior parte dei casi, ma superando le soluzioni cartacee di voucher multibrand, obsolete e dalla gestione macchinosa. Da questa idea nascel'ultima creatura lanciata sul mercato da, che del welfare aziendale e della sua espansione ha fatto la sua missione di vita professionale, con due società operanti,e appunto"Basta scaricarla come una qualsiasi altra app – spiega–. Accedendo all'applicazione i dipendenti possono conoscere il loro credito-welfare e capire dove è possibile spenderlo. Nell'app si trova, a questo fine, una sorta di catalogo di attività commerciali già selezionate, ma è possibile anche far convenzionare un esercente di fiducia. E, dal momento che si tratta di fringe benefit, può essere un'attività di qualsiasi tipo: dal panettiere, al macellaio, dal tabaccaio al piccolo negozio di alimentari, fino all'elettricista, al parrucchiere o all'idraulico. Si tratta, dunque, di un network digitale di esercenti rivolto specificamente ai dipendenti delle imprese che fanno welfare aziendale attraverso i fringe benefit"."Il dipendente che vuole effettuare un'operazione attraverso Ollipay in un negozio convenzionato apre l'app, seleziona l'esercente in questione e digita l'importo richiesto, dando l'invio alla transazione. L'esercente – prosegue Milanesio – accetta l'operazione proposta dal dipendente in suo favore e il cerchio si chiude. Dipendente ed esercente possono visualizzare in ogni momento, nell'apposita sezione dell'app, lo storico delle transazioni".attivazione entro tre giorni lavorativi, commissioni molto basse, tempi di pagamento al negozio o all'esercente velocissimi. "Parliamo di pagamenti nel giorno successivo. Una soluzione – sottolinea Milanesio – che non costringe le piccole attività ad aspettare settimane per ricevere gli importi dovuti".