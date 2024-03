Mediocredito Centrale, CdA approva Programma EMTN: emissioni per 0,7-1 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dihadi Mediocredito Centrale e ilal 31 dicembre 2023, che recepiscono i risultati già approvati dal Consiglio e comunicati al mercato lo scorso 6 febbraio, registrando un risultato netto pari a euro 20,2 milioni per la Capogruppo e pari a euro 46,8 milioni a livello consolidato.L'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio di Mediocredito Centrale include la proposta didell'esercizio che prevede di destinare l'utile 2023 come segue: 1.012.255,53 euro a riserva legale; 8.607.208,20 euro a riserva non distribuibile; 10.625.646,84 euro a riserva straordinaria.Nella medesima seduta, il Consiglio ha approvato il(Programma EMTN) che, in coerenza con il Piano Industriale 2024 - 2027 ed il connesso Piano di Liquidità, approvati lo scorso 19 marzo, prevede un ammontare minimo di emissioni pari a 700 milioni nel periodo 2024-2025 e massimo pari a 1 miliardo di euro.