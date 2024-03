Analisi S&P sul Credito in Europa: atterraggio morbido nel 2024 con sfide per la ripresa economica

(Teleborsa) - Secondo le proiezioni dil'anno vedrà un atterraggio morbido. I mercati del lavoro manterranno una certa rigidità e la disinflazione proseguirà, consentendo allaciascuno nella seconda metà del 2024. Tuttavia, l'invecchiamento della popolazione, la bassa crescita della produttività e le incertezze sulla piena realizzazione del programma NextGenerationEU potrebbero ostacolare la ripresa economica nel biennio 2025-2026.Si legge nel report che,che potrebbero estendersi oltre i confini, oltre al. Molte imprese con debiti a tasso fisso potrebbero essere esposte a costi di rifinanziamento più elevati, specialmente se i tagli dei tassi verranno ritardati e i rendimenti obbligazionari torneranno ad aumentare. Dopo un periodo tumultuoso, il principale rischio macroeconomico è rappresentato da una prolungata crescita economica lenta.La qualità del credito si sta stabilizzando grazie a. Tuttavia, permangono elementi di rischio, poiché l'impatto ritardato dell'inflazione e dell'aumento dei tassi potrebbe influire sulla qualità degli attivi. Le perdite di credito nel settore bancario probabilmente torneranno a livelli normali da un livello basso, ma potrebbero emergere alcune azioni di rating negative per i titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) e per le asset-backed securities (ABS) legate alle auto. Per quanto riguarda le imprese, lo stress sarà principalmente riservato ai debitori con rating "CCC", con un t