Ardian acquisisce la maggioranza di Masco Group

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha annunciato l', società italiana attiva a livello globale nella fornitura di sistemi e servizi di ingegneria per l'industria farmaceutica e delle biotecnologie. La famiglia Borella e l'attuale management team di Masco reinvestiranno insieme ad Ardian e Luca Borella manterrà la carica di Amministratore Delegato. Angelos Papadimitriou e Claudio Colombi investiranno anch'essi nell'operazione e saranno nominati, rispettivamente, Presidente e Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Masco. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione., Masco fornisce una gamma di prodotti e servizi su misura per l'industria farmaceutica e delle biotecnologie, tra cui sistemi per la produzione di acqua purificata, attrezzature di processo per il mondo delle biotecnologie, soluzioni modulari e prefabbricati per la costruzione di impianti farmaceutici, servizi di ingegneria e servizi di laboratorio, convalida e automazione per impianti industriali. I clienti di Masco includono le più grandi aziende farmaceutiche, nonché CDMO, al mondo. Masco ha una presenza a livello mondiale con vendite in oltre 80 Paesi e 7 stabilimenti tra Europa, Nord America e Asia.Ardian farà leva sulla sua grande esperienza nel settore farmaceutico per supportare Masco nella sua prossima fase di crescita, attraverso una serie di iniziative organiche, un'ulteriorea rafforzare le competenze tecnologiche, che andranno a migliorare al contempo la performance operativa, si legge in una nota."Siamo convinti che Masco sia in una posizione ideale per beneficiare delle trasformazioni in atto nella farmaceutica, grazie alle sue profonde conoscenze ingegneristiche e di processo - ha commentato- Siamo altresì convinti di poter accelerare lo sviluppo internazionale dell'azienda in modo organico e attraverso un'ambiziosa strategia di M&A. Questa transazione conferma l'abilità di Ardian nell'investire nei segmenti più interessanti del settore della sanità e nell'essere partner delle principali famiglie imprenditoriali".