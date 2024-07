Ardian raccoglie 3,2 miliardi di dollari per sesto fondo coinvestimento

(Teleborsa) -, colosso francese del, ha raccolto 3,2 miliardi di dollari per il suo sesto fondo di co-investimento Ardian co-investment fund VI.Il fondo ha raccolto il 23% in più rispetto al suo precedente del 2019 e ha attratto impegni da 188 investitori in Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente e Asia."Tra gli investitori - spiega una nota - figurano fondi pensione, Hnwi, compagnie assicurative e fondi sovrani. In particolare, gli High net-worth individuals continuano a crescere e dimostrano un forte interesse per la strategia"."Gli investimenti sono diversificati in termini di settori economici, dimensioni delle società, investitori e regioni geografiche, tra cui Nord America, Europa e Asia".Il team continuerà a beneficiare del supporto della piattaforma Secondaries e Primaries di Ardian, una delle più grandi al mondo, con un profondo radicamento in Nord America e l'accesso a più di 600 società di gestione, che consente di cogliere numerose opportunità di co-investimento.Il fondo è già investito al 40% grazie a 18 operazioni.