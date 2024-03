Da nuova stretta sul Superbonus a semplificazioni: le novità decise in CdM

(Teleborsa) - La notizia dell'ultima ora di ieri è senza dubbius con il governo che (a sorpresa) ha approvato un decreto in materia di bonus edilizi che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano; abbiamo eliminato la disposizione della remissione in bonis che avrebbe consentito fino al 15 ottobre le correzioni con il pagamento di minime sanzioni di tutte le comunicazioni già intervenute e previsto per tutte le nuove fattispecie una nuova comunicazione preventiva, quando si inizia il lavoro, in modo da avere un monitoraggio del fenomeno e non solo quando le fattura vengono caricate".Lo ha detto il ministro dell'Economianel corso della conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri spiegando che le misure adottate con il decreto sul superbonus e sui bonus edilizi "sono tese a chiudere definitivamente la eccessiva generosità di una misura che come è noto ha causato gravi effetti sulla finanza pubblica e i cui effetti, definitivamente, potremo contabilizzare tra pochi giorni quando si caricherà la finestra per tutte le fatture e i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2023"."Il fatto che introduciamo norme di monitoraggio testimonia che queste norme sono nate in modo scriteriato e hanno prodotto risultati devastanti per la finanza pubblica, l'ho detto dall'inizio, Una mossa a sorpresa visto che il provvedimento non era all'ordine del giorno e che il temasta molto a cuore al Ministro Giorgetti."I numeri ci dicono che l'emorragia dell'irresponsabile stagione del Superbonus ha avuto un effetto pesante sul 2023, andando purtroppo oltre le già pessimistiche prospettive", aveva detto quando l’Istat ha diffuso i saldi dei conti pubblici con chiaro riferimento al boom del deficit arrivato lo scorso anno alstimato dal governo a settembre. "Con la non semplice chiusura di quella stagione, la finanza pubblica dal 2024 intraprende - ha sottolineato nell'occasione il Titolare del Tesoro - un sentiero di ragionevole sostenibilità".Infine, in arrivo anche tante novità con il disegno di legge sulle semplificazioni approvato dal Cdm:Il governo, spiega il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha l'obiettivo di far vivere la Pa ai cittadini "non come intralcio ma come opportunità".Il ddl taglia la burocrazia toccandoe potranno somministrare, ai maggiori di 12 anni, tutti i tipi di vaccini, oltre ad effettuare le principali analisi cliniche (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.). Non solo: i cittadini potranno anche scegliere iltra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale.