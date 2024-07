Simest-Maeci, presentata la “Misura Africa”: 200 milioni di euro per potenziamento rapporti Italia-Continente

(Teleborsa) - Con un intervento in apertura del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stata presentata oggi alla Farnesina la “”, riserva dadi finanza agevolata nell’ambito del Fondo 394, strumento gestito da SIMEST (Gruppo CDP) in convenzione con il MAECI. All’evento sono intervenuti inoltre il Sottosegretario al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, i vertici di SIMEST, il Presidentee l’Amministratrice Delegata Regina, oltre al Presidente di ICE,, al Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, e al Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri e Coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei,. È intervenuto inoltre, Amministratore Delegato di Pelliconi Spa.Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionaleha dichiarato: "L ’Africa è una priorità della politica estera italiana e della nostra diplomazia economica. Per questo siamo impegnati attivamente, anche attraverso il Piano Mattei, a rafforzare il dialogo reciproco per una vera e propria sinergia fra l’Italia e il Continente. La misura che presentiamo oggi si inserisce in questo quadro perché punta ad un duplice obiettivo: da un lato, favorire per le imprese italiane, lo sviluppo di investimenti e di nuove partnership, garantendo la resilienza delle catene di approvvigionamento; dall’altro lato, sostenere, a favore dei paesi africani, l’attrazione di investimenti con focus su innovazione e formazione per una crescita sostenibile e duratura".Lafornita sarà indirizzata alla realizzazione di investimenti a sostegno dei processi diede per il rafforzamento patrimoniale, all’acquisto (anche in leasing) di beni e macchinari strumentali o alla realizzazione di strutture commerciali e produttive in Africa, a beneficio di tutte le imprese italiane che esportano beni e servizi, che si approvvigionano di materie prime strategiche e di altri prodotti o che abbiano una presenza stabile in Africa, e delleimprese italiane della filiera.Inoltre, attraverso le risorse del, le imprese italiane e loro controllate in Italia o in Africa potranno finanziare le spese di formazione professionale realizzate ino indi personale africano (incluse le spese per l’affitto e l’allestimento dei locali destinati alla formazione e le spese di viaggio, ingresso, soggiorno o regolarizzazione in Italia). La misura prevede unadel 10% delle risorse disponibili in favore di imprese giovanili, femminili e start-up e PMI innovative, e la possibilità per tutte le imprese di accedere a una quota a fondo perduto fino al 10%, elevata fino al 20% per le imprese con sede operativa nel Sud Italia.