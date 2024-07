Yachtline Arredomare 1618, bond per 10 milioni di euro con Anthilia e Finint Investments

(Teleborsa) -, società italiana attiva nella produzione di arredi per Giga e Mega Yachts e nella costruzione d'interni per dimore e ville di prestigio, ha sottoscritto condueper un valore complessivo di 10 milioni di euro a sostegno del suo piano industriale.Nel dettaglio, Finint Investments, attraverso il fondo PMI Italia III, e Anthilia SGR, attraverso i fondi e Anthilia BIT IV e Anthilia MUST, hanno rispettivamente sottoscritto i bond per il valore di 5 milioni di euro ciascunodella società che prevede investimenti destinati alla"Questa operazione è emblematica ed esplicativa di come il Fondo PMI Italia III interviene. Si tratta di un'iniziativa nata proprio con l'obiettivo di fornire un sostegno concreto all'economia reale e allo sviluppo delle imprese italiane in un'ottica sostenibile - ha commentato- Questa operazione è oltremodo interessante per l'utilizzo della garanzia del "pegno non possessorio" applicata alle lavorazioni di Yachtline, che hanno un alto valore intrinseco e resiliente alle condizioni esterne, caratteristica della fascia più alta del lusso"."Yachtline 1618 ha dimostrato una crescita significativa, soprattutto grazie alla sua strategia di riposizionamento e diversificazione verso una clientela internazionale, e siamo entusiasti di poter contribuire ulteriormente a questa traiettoria positiva - ha detto- Continueremo a sostenere Yachtline 1618 nel suo percorso di crescita e innovazione, fiduciosi che il nostro contributo possa fare la differenza nel raggiungimento dei loro ambiziosi obiettivi".