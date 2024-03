Grazie alla PEC risparmi per 6 miliardi di euro in Italia

Gruppo TIM

(Teleborsa) - Laintrodotta in Italia nel 2005 continua a generare sensibili benefici in termini di sostenibilita`, economica ed ambientale. Si attestano infatti a circai benefici economici derivanti dal suo impiego nel periodo 2008-2022, sulla base di una serie di criteri che misurano gli effetti della sostituzione della tradizionale raccomandata cartacea con l’equivalente digitale.E` quanto emerge dallo studio di IDC ‘’ realizzato in collaborazione con Aruba, InfoCert-Tinexta Group e TIM Enterprise attraverso Trust Technologies (societa` del- partecipata al 100% da Olivetti - per le soluzioni di identita` digitale). Laprodurra`, inoltre, ulteriori 2,5 miliardi di euro di benefici economici tra il 2023 e il 2026, di cui circa 650 milioni nel solo 2026. Anno in cui saranno circa 20 milioni le caselle PEC attive, che genereranno quasi 3 miliardi e mezzo di messaggi certificati.Si stima che l’utilizzo della PEC nel 2026 ridurra` significativamente gliverso uffici postali, uffici pubblici e sedi di aziende generati dall’invio di una raccomandata tradizionale, evitando(+35,8% rispetto al dato 2022), con un risparmio di 107 mila tonnellate di CO2 emesse. Lo spazio di archiviazione si ridurra` di 1,7 milioni di metri quadrati e, grazie al minore utilizzo di carta, saranno salvati oltre 70 mila alberi.La PEC e` ila valore legale maggiormente diffuso in Europa. In base ai dati ufficiali di AgID, nel 2022 nel nostro Paese risultavano attive circa 15 milioni di caselle PEC e i messaggi scambiati nell’anno sono stati superiori a 2,5 miliardi."La posta elettronica certificata si consolida come pilastro dei servizi digitali fiduciari in Italia e si avvia a evolvere nel quadro di nuovi framework e casi d’uso, anche per l'intera Europa, abbracciando molteplici sfere della vita economica e sociale. I benefici derivanti dalla PEC vanno ben oltre la semplificazione delle procedure e delle pratiche amministrative, includendo tematiche di carattere economico e di sostenibilita` rilevanti per il futuro", commenta, Senior Research Analyst di IDC.Secondo, Direttore Marketing di Aruba: “L'utilizzo della PEC rappresenta un tratto distintivo dell'evoluzione digitale del nostro Paese, pioniere nell'ambito dei servizi fiduciari, e le evidenze emerse da una nostra recente indagine interna sottolineano questa tendenza in modo inequivocabile: circa il 90% degli utenti riconosce l'utilita` imprescindibile della PEC e la sua estrema facilita` di utilizzo. Si tratta di dati che confermano il consenso generalizzato sulla rilevanza e la prospettiva di ulteriore diffusione di questo strumento sia a livello italiano che europeo”.“Lo sviluppo e la diffusione della PEC, cosi` come lo studio di IDC mette in evidenza attraverso dati documentati anche in chiave prospettica, si inserisce nel piu` ampio progetto di transizione digitale che sta cambiando la nostra societa` in tutti gli ambiti. Siamo in presenza di un processo che va al di la` della mera sostituzione dei vecchi servizi analogici, dal momento che la digitalizzazione ha impattato sulla vita dell’individuo in modo significativo e pervasivo, dando luogo a risvolti concreti inaspettati. Nuovi strumenti, come SPID o firma digitale, sono stati generati dall’impegno condiviso dei grandi player del settore, che hanno intuito come la via della cooperazione risulta essere quella piu` foriera di risultati – afferma, Head of Marketing di InfoCert Tinexta Group –. La transizione digitale impone un cambio di mentalita`, volto a cogliere l’esigenza di instaurare un nuovo modo di relazionarsi e di raccontarsi. In sintesi, siamo chiamati a una trasposizione del nostro assetto valoriale sia quando facciamo business ma anche nella gestione della quotidianita`, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di un ecosistema sociale sempre piu` sostenibile e inclusivo”.“Lo studio di IDC”, conclude, Responsabile Enterprise Business Development & Marketing di TIM, “mette in luce l’importanza che la PEC ricopre nello sviluppo dei servizi digitali in Italia e in ambito europeo, grazie a uno standard uniforme nelle comunicazioni e nell’utilizzo delle tecnologie che promuovono inclusivita` e sostenibilita`. Confermiamo l’impegno per la diffusione delle tecnologie di identita` e validazione digitale, che contribuiranno alla transizione digitale di cittadini e imprese. Il settore vede l’Italia all’avanguardia e sara` ulteriormente rafforzato negli altri Paesi UE con il nuovo regolamento europeo eIDAS 2, che introdurra` nel panorama normativo i servizi fiduciari gia` attivi in Italia da diversi anni”.