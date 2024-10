Estrima, downgrade a Reduce di Equita. Focus su accordo con banche

Equita

(Teleborsa) -ha tagliato a "" da "Hold" lasul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, con ilportato aper azione (dai precedenti 0,50 euro).Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2024 hanno mostrato i. I KPI sono stati ampiamente in linea con le stime, con ricavi in ??calo del 19% ma EBITDA positivo per la prima volta. Ancora più importante, la PFN è stata approssimativamente in linea e sostanzialmente stabile in sequenza."La società rimane esposta all'esito della rinegoziazione del debito, che non è stata ancora concordata - si legge nella ricerca - Ricordiamo che Estrima ha sospeso il pagamento delle rate del prestito, nonostante la disponibilità di liquidità, poiché ciò comprometterebbe le operazioni future. Il piano prevede inoltre che la società non fornirà alcun supporto finanziario alle altre società del gruppo, che potrebbero essere chiuse o liquidate se non manterranno o raggiungeranno l'equilibrio economico e finanziario (come nel caso di Birò Deutschland).".