Ferragamo, Equita taglia target price dopo fatturato Q3 sotto le attese

Equita

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (-7%) ilsu, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, confermando la" dopo la comunicazione di un fatturato del terzo trimestre sotto le attese a 221 milioni di euro.La differenza viene dal, ancora impattato dalla razionalizzazione del network ma anche da un contesto ancora negativo principalmente in US e nel travel retail, mentre ilè stato invece sostanzialmente in linea con le attese.In conference call il management ha fornito "": nessun miglioramento significativo è atteso per il 4Q nel retail, né in Asia né in Europa/US; EBIT FY visto nella parte bassa del consensus, ovvero verso i 30 milioni di euro, con gross margin confermato intorno a 71-72% ma maggiore deleverage operativo data la persistente debolezza della top line."Sulla base delle nostre stime, più prudenti del consensus nel breve ma ancora più ottimistiche nel lungo termine, il titolo tratta a 57-25x il PE 2025-26 ex-cash,e in attesa di maggiore evidenza sul rilancio", sottolinea Equita.