Saipem, Equita incrementa target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) ilsu, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, confermando lasul titolo a "".Gli analisti fanno notare che a settembre la(7 miliardi di dollari) grazie ai due progetti oil in Arabia Saudita e a quello gas in Qatar . Viene stimato per il 3Q24 un book-to-bill ratio pari a 2x. L'utilizzo della flotta di costruzione offshore - praticamente a pieno regime nel 2024-25 - potrebbe essere prossima al pieno utilizzo anche sul 2026 grazie alla recente raccolta ordini.Riguardo le stime, i nuovi progetti migliorano la visibilità FY25 e portano Equita a incrementare il FY26 in funzione di un più elevato tasso di utilizzo della capacità produttiva dei mezzi navali (E&C offshore) in quel periodo.di gruppo FY26: ricavo a 14,4 miliardi di euro (confermate) vs consensus a 14,2; EBITDA a 1,615 milioni di euro (+3% vs stima precedente) vs consensus a 1,657; utile netto a 528 milioni di euro (+7% vs stima precedente) vs consensus a 592.Nonostante l'assegnazione dei contratti in settembre, il titolo ha corretto del 7% nell'ultimo mese per le implicazioni derivanti dalla. Equita segnala che la pipeline di progetti da 53 miliardi di euro è composta per la metà da progetti gas, il 30% da progetti downstream/low carbon e un 20% da progetti oil.