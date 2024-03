RCS, utile aumenta a 57 milioni nel 2023. Dividendo di 0,07 euro

RCS MediaGroup

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso il 2023 conconsolidati pari a 828 milioni di euro (845 milioni nel 2022). L'del 2023 è positivo per 136,2 milioni di euro, in crescita di 17,7 milioni di euro rispetto al 2022 (+118,5 milioni). Il, pari a 57 milioni di euro, evidenzia un miglioramento di 6,9 milioni di euro (50,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022).Al 31 dicembre 2023, l'si riduce a 23,4 milioni di euro, da 31,6 milioni di euro del 31 dicembre 2022. Il miglioramento è riconducibile principalmente al significativo apporto della gestione tipica, positivo per 62,6 milioni, parzialmente compensato dalla distribuzione dei dividendi (circa 31 milioni) e dagli investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per complessivi 25,7 milioni.Il Gruppo ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire nelmargini (EBITDA) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2023 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea unadi 0,07 euro per azione in circolazione al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola (cedola n.6) il 20 maggio 2024, valuta 22 maggio 2024 (record date 21 maggio 2024).