Salone del Risparmio, oltre 11.000 gli iscritti a poco più di due settimane dal via

(Teleborsa) -dei lavori, sono, l'evento simbolo dell'industria del risparmio gestito. L'appuntamento organizzato da Assogestioni è quest'anno in programma dal 9 all'11 aprile in presenza all'Allianz MiCo di Milano. Come di consueto non mancheranno le conferenze organizzate da Assogestioni che si svilupperanno attraverso tre macro-temi, uno per ognuna delle giornate dell'evento.La prima giornata, martedì 9 aprile, ruoterà attorno al tema degli, concentrandosi in particolare sull'attuale situazione caratterizzata da estrema complessità e profondi cambiamenti, e sulla conseguente necessità di trovare nuovi equilibri per far fronte a questo periodo storico senza precedenti.I lavori prenderanno ufficialmente il via con la(ore 9.45, Sala Gold) che vedrà l'intervento del Ministro dell'Economia e delle Finanzee lo speech inaugurale del Presidente di Assogestioni. A seguire, lo speech sull'antarctic mindset di Chiara Montanari, ingegnere e prima donna italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide, e la tavola rotonda in cui interverranno i Vicepresidenti dell'Associazione.Il programma Assogestioni proseguirà nel pomeriggio con: il primo sulle sfide regolamentari più rilevanti per il risparmio gestito a livello europeo, con un dialogo con due rappresentati della politica europea, gli europarlamentari Irene Tinagli e Marco Zanni. Il secondo appuntamento si concentrerà sul 5° Rapporto Assogestioni-Censis intitolato "Perché gli italiani investono e come investono", che restituirà una fotografia dei profondi cambiamenti nei comportamenti di risparmio in questa particolare fase storica.Mercoledì 10 aprile le conferenze Assogestioni saranno invece focalizzate sul, declinate nei vari ambiti: dal sostegno all'economia reale alla sostenibilità, passando per le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica per dare slancio agli investimenti nell'economia reale, fino ad arrivare all'importante ruolo degli investitori istituzionali.In particolare, il focus della prima conferenza del mattino sarà lae vedrà la partecipazione di Mario Nava, Direttore Generale della DG Structural Reform Support della Commissione Europea, che illustrerà il perimetro di azione della Commissione e indicherà su quali aspetti si stia concentrando per accelerare la costruzione di un mercato unico dei capitali che possa supportare le esigenze di crescita, stabilità e competitività dell'Unione Europea.La terza e ultima giornata, giovedì 11 aprile, saràe approfondirà il macro-tema del capitale umano, ponendo l'accento sui temi dell'educazione e della formazione finanziaria, di fondamentale importanza per i risparmiatori e per le generazioni più giovani.La(ore 12, Sala Gold), dopo un panel su come portare la finanza alle nuove generazioni, svelerà il dietro le quinte di "2cents", la community online di economia e finanza personale di Assogestioni, realizzata in partnership con Will Media. La conferenza rappresenterà il culmine di una giornata intitolata "A Scuola di Risparmio", che prevede numerose iniziative di educazione e formazione dedicate ai risparmiatori di ogni età.