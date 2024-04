SdR, Perissinotto (Eurizon): tecnologia è fondamentale anche per l'educazione finanziaria

(Teleborsa) -. Lo ha affermato, Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR, durante la plenaria di apertura del Salone del Risparmio 2024 "Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali" tenutasi questa mattina all'Allianz MiCo di Milano."La digitalizzazione e le altre innovazioni sono strumenti con cui abilitare le conoscenze in materia finanziaria e quindi canalizzare verso forme di impiego remunerative l'enorme risparmio delle famiglie - ha detto - In questo modo, gli italiani potrannoe realizzare i propri obiettivi".Si è aperta oggi all'Allianz MiCo di Milano ladel Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, primo in Europa nel settore per numero di partecipanti e marchi coinvolti. All'edizione 2024 sono, con gli organizzatori che parlano di un successo già anticipato dai numeri della prima mattinata di lavori: 5.200 i partecipanti al Salone, 1.200 le persone collegate in streaming che hanno assistito alla conferenza plenaria.