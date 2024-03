RES, l'utile aumenta a 2 milioni nel 2023. Dividendo di 0,06 euro

RES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha chiuso il 2023 con unpari a 20,7 milioni di euro (+15,4% sul 2022),pari a 5,1 milioni di euro (+52,5%), EBITDA Margin Adjusted al 24,5% (18,5% nel 2022) epari a 2 milioni di euro (+41,1%)"Il 2023 è stato unper la nostra azienda, caratterizzato dalla quotazione e il debutto in Borsa a maggio, e da importanti investimenti nel nostro sito di Pettoranello del Molise, finalizzati all'ampliamento dell'attività di selezione spinta - iniziata a gennaio 2024 - e alla messa in esercizio dell'impianto di lavaggio e granulazione delle plastiche entro aprile 2024", ha commentato l'"A questo si aggiunge l'ottenimento del parere positivo della Regione Molise e dell'autorizzazione unica (a costruire) da parte della ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise al nostro progetto di riciclo chimico delle plastiche tramite pirolisi, e, sempre dalla Regione Molise, il finanziamento di 5 milioni, 100% a fondo perduto, per la realizzazione di una linea di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili - ha aggiunto - I risultati economico-finanziari sono poi stati il giusto riconoscimento ai nostri sforzi e hanno, finalizzati sempre più a trasformare il rifiuto in vera risorsa. Il nostro progetto ha basi estremamente solide e stiamo realizzando tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e condiviso in fase di IPO e su cui stiamo lavorando con determinazione e positività".Il CdA ha deliberato la distribuzione di unpari a 0,06 euro per azione. La società rende noto che il dividendo sarà messo in pagamento, se l'Assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 22 maggio 2024, previo stacco della cedola il 20 maggio 2024. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 21 maggio 2024.