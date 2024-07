Pennon Group, si dimette il CFO Steve Buck. Successione interna

Pennon Group

(Teleborsa) -, società britannica di servizi idrici, ha annunciato che, haper motivi personali.A Buck succederà, con il board che attua il suo. Flowerdew è Chief Customer and Digital Officer di Pennon Group e in precedenza è stata Chief Financial Officer presso Bristol Water."Avendo avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con Laura negli ultimi anni, è perfettamente posizionata per assumere il ruolo - ha commentato la CEO Susan Davy - Laura ha unae porta con sé una significativa esperienza di leadership".