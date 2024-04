AGCOM: nel 2023 corre traffico dati su mobile

(Teleborsa) -9. Il consumo medio unitario giornaliero nel periodo gennaio-dicembre è stimabile in circa 0,78 GB, in crescita del 21,1% rispetto al 2022 e di oltre ilÈ quanto emerge dall'Osservatorio sulle comunicazioni di AGCOM.Ancheè continuata la crescita del consumo di dati, segnando un +120% rispetto al 2019. Ciò si riflette sul traffico giornaliero per linea broadband; i dati unitari di consumo, infatti, sono più che raddoppiati nel periodo 2019-2023, passando da 4,23 a 8,52 GB per linea in media al giorno. Per quanto riguarda il quadro competitivo degli accessi broadband e ultra-broadband, a fine dicembre 2023,seguito da Vodafone con il 16,4% e da Wind Tre e Fastweb rispettivamente con il 14,2% e il 13,7%; seguono Tiscali (3,7%), Eolo (3,5%) e Sky (3,3%), ma è da segnalare come quest'ultima, tra i principali player presenti sul mercato, è quella che ha mostrato su base annua il maggiore dinamismo guadagnando 0,8 punti percentuali. Consistente aumento anche delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzata: le linee con velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s è salito dal 40,3% di fine 2019 al 73,4% del dicembre 2023. Da evidenziare la crescita del peso delle linee commercializzate con capacità trasmissiva =1GB/s, passato dal 3,2 al 22,2% nel periodo 2019-2023Pur se in(-475mila linee),mentre rispetto al dicembre 2019 l'incremento è di 3,34 milioni di linee. In aumento, anche se in misura più contenuta (circa 150mila unità su base annua), risultano le linee Fixed Wireless Access che, a fine dicembre 2023, sono pari a 2,11 milioni di accessi. A fine dicembre nella rete fissa gli accessi complessivi mostrano una marginale flessione (-16mila accessi) su base trimestrale, attestandosi intorno ai 20,11 milioni di linee. Le linee in rame si sono ridotte di circarispetto al dicembre 2022. Nell'ultimo quadriennio sono diminuite di 5,72 milioni di accessi. Le linee broadband complessive sono stimate in circa 18,95 milioni di unità, risultando in leggera crescita su base trimestrale (+22mila linee), e sostanzialmente invariate su base annua annuale.Nel 2023gli ascolti medi giornalieri mostrano, rispetto al 2022, una flessione del 2,6% nell'"intero giorno" (da 8,44 a 8,22 milioni di spettatori), e un andamento analogo (-2,5%) si registra anche per la fascia oraria prime time (da 19,48 a 18,99 milioni di spettatori). Lo scorso anno in media, giornalmente, sono state vendute 1,41 milioni di copie, in flessione su base annua dell'8,8% e del 32,8% rispetto al 2019. I quotidiani venduti in formato digitale continuano a non incontrare il favore del mercato, sottolinea l'Osservatorio: non hanno registrato variazioni di particolare rilievo su base annua (con una media di circa 210mila copie giornaliere) e risultano in crescita non particolarmente rilevante (+13,3%) rispetto al corrispondente valore (180mila unità giornaliere) del 2019. La vendita di copie digitali è maggiormente concentrata rispetto a quella cartacea: nel 2023 le prime cinque testate del segmento digitale (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24Ore, Il Fatto quotidiano e La Stampa)Il corrispondente valore per la versione cartacea (in questo caso i primi cinque quotidiani sono Corriere della Sera, La Repubblica, La Gazzette dello Sport, La Stampa e Avvenire) è invece pari al 33,6%.Nel 2023, conche offrono(-1,6%) rispetto al 2022 ed è seguita da Amazon Prime Video con 6,7 milioni di visitatori (+3,1%).