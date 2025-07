Eventi e scadenze del 10 luglio 2025

Giovedì 10/07/2025

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Palazzo Piacentini e Unioncamere, Roma - "Creare Valore - Il Mare nell'Anno del Giubileo". All'evento si riuniscono annualmente tutti gli stakeholder pubblici e privati di tutti i settori dell'Economia del Mare- Azienda Agricola Costantino, Maida - Forum internazionale promosso da Entopan, che riunisce ogni anno leader istituzionali, economisti, innovatori, accademici e rappresentanti della società civile per attivare un confronto di alto livello su temi chiave dell'innovazione, della sostenibilità e della trasformazione sociale. Tra gli interventi, Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari- Palazzo Imperiale Hofburg, Vienna - Con il tema "Tracciare insieme i percorsi: il futuro dell’energia globale", l'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore energetico, dove verranno riuniti Ministri dei Paesi membri dell'OPEC e di altri Paesi produttori e consumatori di energia, leader di organizzazioni internazionali, dirigenti di compagnie energetiche e istituzioni finanziarie, esperti, accademici e giornalisti, per discutere di sicurezza energetica, transizione e innovazione- Roma Convention Center La Nuvola - L'evento è co-organizzato dall'Italia e dall'Ucraina, con il coinvolgimento di governi, parlamenti, organizzazioni internazionali, imprese, comunità locali e società civile. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky i ministri Tajani, Urso e Giorgetti e molte altre figure istituzionali- Centro Congressi Unione Industriali Torino - Il titolo dell'edizione di quest'anno è "PIL" - Per l'Industria e il Lavoro. Interverranno, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Giorgia Garola (Presidente di AMMA -Associazione delle Imprese Metalmeccaniche e Affini) e Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino)- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Shanghai e poi a Pechino- Riunione informale dei ministri dell'ambiente08:30 -- Salone delle Fontane, Roma - 7ª edizione del Forum Bilaterale Confindustria – MEDEF. Interviene il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Al termine dei lavori, alle ore 12.30 circa, ci sarà una conferenza stampa09:00 -- Presso l'Aula della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, le Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato e il Comitato Diritti umani del Senato svolgono l'audizione di Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati09:30 -- Aula Magna, ISTAT - 8ª edizione del Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) adottati, nel 2015, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il Rapporto Istat aggiorna e analizza le misure statistiche per il monitoraggio degli SDGs per l'Italia. L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente Istat Francesco Maria Chelli11:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Convention Center La Nuvola alla Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina11:00 -- Nota sull’andamento dell'economia italiana - Mag. - Giu. 2025- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo semestrale