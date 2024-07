TimVision, in esclusiva dal 18 luglio l’attesa miniserie mistery-thriller "Full Circle"

(Teleborsa) - Dal 18 luglio arriva in Italia, in anteprima esclusiva su, ", l’attesa serie mistery- thriller HBO Max Original, diretta dal premio Oscar. "Full Circle" è una serie corale che racconta l'indagine su una New York intrecciando le vicissitudini di tutti i personaggi coinvolti nella vicenda. Verranno così svelati una serie di segreti di lunga data, oltre a connessioni inaspettate tra i protagonisti.Lain sei episodi è prodotta e diretta da Steven Soderbergh, scritta dall’acclamato sceneggiatore di Men in Black Ed Solomon, qui anche in veste di produttore esecutivo, insieme a Casey Silver.Nel cast(Deadpool 2, Bullet Train e i due film di Joker),(protagonista della serie TV Homeland),Gaffian, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes e Dennis Quaid.