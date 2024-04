EBA: banche UE robuste, ma emergono segnali di deterioramento della qualità del credito

(Teleborsa) - La capitalizzazione delleè a livelli record, la liquidità è migliorata, mentre il rendimento del capitale proprio (RoE) si è attestato al 10,3% a fine 2023. Tuttavia, i. Sono le principali conclusioni a cui giunge l'Autorità bancaria europea () nel suo Risk Dashboard del quarto trimestre del 2023, che fornisce informazioni statistiche aggregate per le maggiori istituzioni UE/SEE.Scendendo nei dettagli, emerge che le banche UE/SEE hanno raggiunto livelli record di capitalizzazione, con la media ponderata del coefficiente Common Equity Tier 1al 15,9%, 50 punti base in più rispetto a dicembre 2022Il coefficiente di copertura della liquidità () è aumentato dopo diversi trimestri di calo. Anche il coefficiente netto di finanziamento stabile () è leggermente aumentato durante l'ultimo trimestre, ma rimane vicino ai livelli registrati negli ultimi trimestri. L'LCR e l'NSFR si attestano rispettivamente al 167% e al 127%. Le condizioni dei mercati finanziari durante i primi mesi del 2024 sono state favorevoli, con un livello elevato di emissioni di debito da parte delle banche.Laè rimasta contenuta, ancora influenzata dall'inasprimento degli standard di prestito da parte delle banche e dalla minore domanda. Le attività ponderate per il rischio () sono aumentate leggermente, determinando un aumento della densità degli RWA principalmente a causa dell'aumento del rischio operativo (dal 9,6% al 10,1% degli RWA totali).Sebbene la qualità degli attivi rimanga solida, il rapporto tra prestiti in sofferenza () è leggermente aumentato, passando dall'1,8% all'1,9%. Anche ie ilsono aumentati nell'ultimo trimestre dell'anno. Gli NPL garantiti da immobili commerciali (CRE) sono aumentati marginalmente e il rapporto NPL di queste esposizioni è stato del 4,3%.L'delle banche dell'UE/SEEè leggermente aumentata nel 2023, dopo il calo negli anni precedenti.Laper il 2023 è rimasta elevata al 10,3%, anche se con ampia dispersione. Mentre tutte le banche hanno beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse, la quota delle banche con un RoE superiore al 10% è scesa dal 60% al 45%.