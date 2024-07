Biden,doppia gaffe al vertice Nato: cresce pressing per ritiro (ma lui resiste)

(Teleborsa) -- spingono per il ritiro del Presidente Usahe ieri ha messo in fila qualcheFatto sta cheprima ha introdotto il, correggendosi. Poi ha confuso Kdicendo di "aver scelto Trump come vicepresidente perché convinto che fosse qualificata a fare il presidente".Biden però tira dritto e nella conferenza stampa durata quasi un'ora, al termine del vertice Nato, rispondendo a una serie di domande della stampa,ibadisce che non si ritirerà dalla corsa per la Casa Bianca:. Ho un lavoro da portare a termine". Si è definito il "più qualificato per battere Trump", ha ammesso di aver commesso errori nel duello tv di fine giugno, "ma anche perché ho avuto orari massacranti, mentre Trump passava il tempo a giocare a golf e a segnare i punti".Sugli sforzi del Presidente per rilanciare la sua campagna elettorale dopo la disastrosa performance al dibattito, pesano anche le parole di George Clooney che ha definito BidenStavolta però a differenza della precedente i commenti sui maggiorisono stati positivi. Il presidente, infatti, è apparso più grintoso e lucido, anche se - viene sottolineato - resta un uomo affaticato di una età non più certo giovani e con un incarico decisamente complesso.