Johnson & Johnson acquista Shockwave Medical per 13,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha stipulato un accordo definitivo in base al qualeper 335 dollari per azione in contanti, corrispondente a unacquisita. La transazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società.L'acquisizione di Shockwave estende ulteriormente la posizione di Johnson & Johnson MedTech nell'interventoe accelera il suo spostamento verso, si legge in una nota."Con la nostra attenzione alla medicina innovativa e alla MedTech, Johnson & Johnson vanta una lunga storia nella lotta alle malattie cardiovascolari, la principale causa di morte a livello globale - ha commentato il- L'acquisizione di Shockwave e della sua tecnologia IVL leader offre un'opportunità unica per accelerare il nostro impatto nell'intervento cardiovascolare e generare maggiore valore per i pazienti, gli azionisti e i sistemi sanitari".La transazione aumenterà il margine operativo sia per Johnson & Johnson che per Johnson & Johnson MedTech. Johnson & Johnson prevede che la transazione avrà un incremento operativo al momento del closing, ma considerando l'impatto dei costi di finanziamento, si prevede chedi circa 0,10 dollari nel 2024 e di circa 0,17 dollari nel 2025. Johnson & Johnson prevede di finanziare la transazione attraverso una