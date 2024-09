BolognaFiere, utile semestrale balza a 12,5 milioni di euro. Ricavi +9,8%

BolognaFiere

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha raggiunto un livello dimai registrato su base semestrale, pari a oltre 153 milioni di euro, in significativo incremento rispetto al primo semestre del 2023 (139 milioni di euro), grazie in particolare alla crescita nell'ambito "allestimenti & architecture". Il margine operativo lordo () è di 35,8 milioni di euro, pari al 23% dei ricavi del periodo, in crescita di oltre il 25% rispetto al primo semestre 2023 (+7,2 milioni di euro).Il miglioramento del saldo della(-3,7 milioni di euro nel primo semestre 2024 a fronte di -4,8 milioni di euro nel primo semestre 2023), realizzato anche grazie alla recente quotazione della capogruppo, ha consentito di ottenere unpari a 12,5 milioni di euro (di cui 11,4 milioni di euro di utile netto riferito agli azionisti della Capogruppo), di quasi il 60% superiore a quanto registrato nel primo semestre del 2023"Stiamo crescendo grazie al lancio di nuovi eventi, lo sviluppo di quelli già organizzati e la crescita in Italia e all'estero del business allestimenti & architecture - ha commentato l'- Continueremo a lavorare per ampliare il portafoglio di eventi a Bologna e per geoclonare all'estero i nostri marchi storici Cosmoprof, Marca, Fiera internazionale del libro per ragazzi e Zoomark International".Sul fronte dell', l'operazione di quotazione assieme alla generazione di flussi di cassa positivi, ha consentito di ridurre la PFN monetaria di gruppo, che si attesta a 87 milioni di euro (PFN complessiva pari a 116,9 milioni di euro), in miglioramento di circa 36 milioni di euro rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2023, e in incremento di circa 11 milioni di euro rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente anche per effetto dei fattori di stagionalità nel capitale circolante.Il gruppo haannunciata in chiusura del bilancio di esercizio 2023.