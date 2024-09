Costco Wholesale, utile annuale sale a 7,4 miliardi di dollari

Costco Wholesale Corporation

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha chiuso ildell'esercizio 2024 (terminato il 1° settembre 2024) conpari a 78,2 miliardi di dollari, in aumento dell'1 percento rispetto alle vendite nette pari a 77,4 miliardi nel quarto trimestre di 17 settimane dell'anno fiscale 2023. Per l'intero esercizio (52 settimane), la società ha registrato vendite nette pari a 249,6 miliardi di dollari, un aumento del 5 percento rispetto ai 237,7 miliardi registrati nell'anno fiscale di 53 settimane 2023.L'è stato di 2,354 miliardi di dollari, 5,29 dollari per azione, rispetto ai 2,160 miliardi, 4,86 ?per azione, nel quarto trimestre di dell'anno scorso. I risultati di quest'anno hanno incluso un beneficio fiscale netto non ricorrente di 63 milioni di dollari correlato a un accordo sui prezzi di trasferimento e rettifiche delle riserve fiscali. L'utile netto per l'esercizio è stato di 7,367 miliardi di dollari, 16,56 dollari per azione, rispetto ai 6,292 miliardi, 14,16 per azione, nelle 53 settimane dell'anno precedente.Costco attualmente gestisce, di cui 614 negli Stati Uniti e a Porto Rico, 108 in Canada, 40 in Messico, 35 in Giappone, 29 nel Regno Unito, 19 in Corea, 15 in Australia, 14 a Taiwan, sette in Cina, cinque in Spagna, due in Francia e uno ciascuno in Islanda, Nuova Zelanda e Svezia. Costco gestisce anche siti di e-commerce negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Messico, in Corea, a Taiwan, in Giappone e in Australia.