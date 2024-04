SdR, Trabattoni (Assogestioni): avvicinare italiani a risparmio gestito è tema strategico per paese

(Teleborsa) - "I primi 40 anni di Assogestioni sono stati caratterizzati da due pilastri: l'in una logica di diversificazione di lungo termine e ildel paese". Lo ha affermato, durante la conferenza di apertura della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria del risparmio gestito.in termini di offerta, qualità e trasparenza - ha spiegato - E oggi gli investitori possono accedere a una gestione professionale e portatrice di valori e opportunità".Secondo Trabattoni, "il mercato ha mostrato una sostanziale tenuta nel 2023", nonostante la raccolta sia stata "negativa per quasi 50 miliardi di euro, con deflussi in fondi aperti e gestioni di portfolio". Ciò è anche spiegato con il fatto che "icon l'aumento dei tassi, utilizzando prima i soldi sui conti corrente e poi dirottando anche soldi da strumenti del risparmio gestito".Il presidente di Assogestioni ha sottolineato che "anche la nostra industria deve", delineando cinque pilastri fondamentali: centralità del cliente, innovazione con un focus sull'Intelligenza Artificiale (AI), l'evoluzione normativa, educazione finanziaria e supporto al tessuto produttivo all'insegna della sostenibilità.Scendendo nei dettagli, Trabattoni ha detto che "il cliente deve essere sempre posto al centro degli sforzi. Il tema fondamentale rimane quello della fiducia, perché i risparmiatori sono oggi più maturi e digitali. Dobbiamo essere il partner di fiducia che accompagna il risparmiatore verso forme di investimento più evolute e, ma serve continuare a"."Di vitale importanza è comeper aumentare la fiducia di italiani verso investimento e risparmio gestito - ha sostenuto - L'evoluzione del quadro fiscale darebbe un forte stimolo, ad esempio col riordino del regime fiscale per i redditi finanziari e la previdenza".Analizzando alcuni strumenti del settore, il numero uno di Assogestioni ha detto che "ipossono essere un buono strumento su cui lavorare, pur vivendo alterne fortune in questi anni per i cambiamenti normativi che sono avvenuti. Anche glisono diventati più flessibili e la rimozione di alcuni vincoli ha creato più opportunità per la clientela retail di investire nell'economia reale".Chiudendo il suo intervento, ha sottolineato alcune parole chiave, come "ascolto, accompagnamento e personalizzazione", ricordando che l'industria del risparmio gestito è "una risorsa vitale per il sistema finanziario e il tessuto produttivo, e, oltre che il nostro impegno come associazione".