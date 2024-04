Tesco, ricavi e utili in aumento nell'esercizio 2023/24

Tesco

(Teleborsa) -, la maggiore catena di negozi di generi alimentari britannica, ha chiuso l'con "ottime performance di vendita in tutto il gruppo", con lein crescita del 6,8%; l'inflazione è diminuita nel corso dell'anno, con una crescita dei volumi nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda nella seconda metà. Isono stati pari a 68.187 milioni di sterline, in aumento del 4,4%, e includono l'impatto di una riduzione delle vendite di carburante -17,2%, principalmente a causa della riduzione dei prezzi al dettaglio.L'è stato di 2.821 milioni di sterline, in crescita del 100,1%, e riflette le svalutazioni non monetarie -982 milioni di sterline dello scorso anno rispetto al rilascio netto di 28 milioni di sterline di quest'anno. Su base, utile operativo è stato di 2.829 milioni di sterline (+12,8%)."Questariflette il duro lavoro dei colleghi dell'intero gruppo e il loro impegno nel servire i nostri clienti - ha commentato il- I clienti scelgono di fare acquisti di più presso Tesco, il che si riflette nella crescente quota di mercato in quanto rispondono ai miglioramenti che abbiamo apportato al valore e alla qualità dei nostri prodotti"."Lesi sono sostanzialmente attenuate, tuttavia siamo consapevoli che le cose sono ancora difficili per molti clienti, quindi abbiamo lavorato duramente per ridurre i prezzi e ora siamo il negozio di alimentari con la linea completa più economico da oltre un anno", ha aggiunto."Abbiamo unnella nostra attività e siamo- ha detto Murphy - Siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono, con i piani giusti per continuare a conquistare i clienti, nonché un grande team in grado di fornirle".Per l', Tesco prevede un utile operativo rettificato per il settore retail di almeno 2,8 miliardi di sterline. Inoltre, si aspetta un utile operativo totale rettificato dalle attività di Tesco Bank di circa 80 milioni di sterline. Prevede di generare retail free cash flow entro l'intervallo orientativo compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di sterline.