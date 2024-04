Generali, nuova struttura organizzativa. Woody Bradford a capo dell'asset management

Generali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato, su proposta del Group CEO, Philippe Donnet, unache riflette le attività principali del Gruppo. A partire dal 1° giugno 2024, il Gruppo Generali opererà come un gruppo finanziario diversificato focalizzato sui due core business: assicurazione e asset management.La, guidata dal CEO Insurance,, gestirà il business assicurativo in tutte le aree geografiche, attraverso un modello organizzativo agile e semplificato che rafforza il coordinamento e l'allineamento strategico e garantisce una maggiore vicinanza ai mercati. Le business unit DACH e International saranno riorganizzate come parte della nuova Divisione, che sarà composta da cinque Business unit e tre Regioni a diretto riporto del CEO Insurance:: Italia, Francia e Global Business Activities, Germania, Austria, Svizzera;: Mediterranean & Latin America, Europa centro-orientale e Asia., attualmente CEO International, viene nominato Deputy CEO Insurance, riportando a Giulio Terzariol, con la responsabilità di rappresentare il CEO Insurance negli organi di governance dei singoli Paesi, gestire partnership strategiche e joint venture e di guidare progetti assicurativi globali per tutta la Divisione., attualmente CEO della Business Unit DACH, assumerà nuove responsabilità.In luogo dell'attuale business unit Asset & Wealth Management, che viene superata,supervisionerà tutte le attività di asset management a livello globale all'interno del Gruppo, ad eccezione delle attività basate in Cina. GIH sarà focalizzata nel fornire performance e servizi di eccellenza agli attuali clienti e nel far crescere l'attività per clienti terzi a livello globale. Ciò avverrà attraverso la valorizzazione delle attuali competenze e di quelle nuove, che derivano dall'acquisizione di Conning Holdings Limited e delle sue controllate e dalla partnership di lungo termine definita con Cathay Life nell'ambito dell'operazione conclusa il 3 aprile 2024.sarà nominato CEO di GIH e manterrà il suo attuale ruolo di CEO e presidente del consiglio di amministrazione di Conning Holdings Limited. Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, sarà nominato Presidente del consiglio di amministrazione di GIH., attualmente CEO Asset & Wealth Management e CEO di Generali Investments Holding, assumerà nuove responsabilità nell'area asset management.Inoltre, al di fuori del perimetro di GIH,, guidata dal CEO, continuerà a focalizzarsi sull'offerta di servizi completi di consulenza finanziaria e soluzioni di wealth management., Group Chief Operating Officer a riporto del General Manager, entrerà a far parte del Group Management Committee, in linea con l'ambizione strategica di raggiungere i migliori livelli di servizio e di efficienza operativa, facendo leva su digitalizzazione e intelligenza artificiale, automazione dei processi core e piattaforme tecnologiche condivise."Il Gruppo Generali, con una solida posizione patrimoniale e un forte focus su innovazione e sostenibilità - ha commentato il Group CEO di Generali,- Grazie alla recente acquisizione di Conning e alla partnership a lungo termine con Cathay Life, oggi siamo uno dei primi dieci asset manager a livello europeo e possiamo ampliare la nostra offerta di investimenti, espandere la nostra base di clienti internazionali, concentrarci sulla crescita delle attività di parti terze e investire in capacità di distribuzione dedicate ai mercati più rilevanti"."La Divisione Insurance continuerà a rafforzare la presenza del Gruppo nei nostri mercati chiave, facendo leva sull'eccellenza tecnica del nostro business, implementando nuove tecnologie e adattando l'offerta per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in un contesto in costante cambiamento - ha aggiunto - Grazie ad un, la nuova struttura organizzativa, incentrata sull'assicurazione e sull'asset management, accelererà la trasformazione del Gruppo e supporterà la definizione del piano per il prossimo ciclo strategico".