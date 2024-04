SdR, Ielapi (Wellington Management): ancora molte opportunità nell'obbligazionario

(Teleborsa) - ". Lo scorso anno gli investitori hanno accumulato tantissimo in liquidità, che è stata l'asset class che ha raccolto di più, probabilmente spaventati da tutto quello che era già successo nell'anno precedente e in attesa che i tagli dei tassi divenissero un qualcosa di più vicino e pratico, cosa che inevitabilmente arriva in questo 2024". Lo ha detto a Teleborsa, Portfolio Advisor di Wellington Management, in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni.Secondo l'esperto, "l'obbligazionario godrà di due fattori principali. Il primo è che con rendimenti alti ilsulla corsa dei prezzi e questo potrebbe incidere sulle performance dei nostri investitori; e dall'altro l'all'interno di questa asset class provocando un effettivo ritorno anche di ulteriori performance"."Attualmenteall'interno dei nostri portafogli, proprio perché il contesto è diventato un po' più critico da un punto di vista di incertezze riteniamo che l'asset class o del corporate investment grade sia da prediligere, in quanto con rendimenti più importanti e con il taglio dei tassi alle porte ci saranno dei benefici duplici all'interno dei nostri portafogli", ha sostenuto Ielapi."Nello specifico - ha proseguito - ci piacciono un po' di più i, dove riteniamo che ci siano condizioni favorevoli da questo punto di vista e diversifichiamo sia sull'area statunitense, dove abbiamo rendimenti leggermente più alti ma anche su quella europea dove la qualità media in termini di rating risulta essere un po' più interessante".Questi primi mesi del 2024, con rendimenti su livelli leggermente più alti rispetto alla fine del 2023, risultano essere "unache dobbiamo sfruttare considerando che con l'inflazione che magari scenderà un po' più piano, ma è destinata a ridursi nel corso dei prossimi mesi, i tagli dei tasse avranno un ruolo importante, favorendo di conseguenza la corsa dei prezzi", ha detto il Portfolio Advisor di Wellington Management."In tutti i, a 36 mesi dall'ultimo aumento dei tassi la corsa della componente obbligazionaria di qualità, e quindi governativi e corporate investment grade o un mix tra queste due componenti, ha ottenuto dei risultati particolarmente interessanti", ha ricordato.