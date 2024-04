Il 2024 sarà l'anno delle IPO in Europa?

Lottomatica

Ferretti

(Teleborsa) - Dopo un paio di anni tutt'altro che entusiasmanti il 2024 potrebbe tornare ad essere l'anno delle. I primi segnali sono arrivati dal rally dei mercati da ottobre dell’anno scorso, con l’che è salito del 24%, di cui 9.8% da inizio 2024, e losalito del 19% (7% Ytd) che ha creato più di un'aspettativa intorno ad una possibile crescita. Un secondo segnale arriva invece dal confronto tra i primi mesi del 2023 e i primi mesi di quest'anno: se guardiamo allein Europa nei primi mesi del 2023, notiamo che ci sono state ben 21 IPO per un controvalore dicomplessivi. Quest'anno nello stesso periodo il numero di IPO è aumentato del 24% attestandosi a un valore di circaCome spiega, head of LDI Equity di Generali Asset Management, la crescita di quest'anno è dovuta "ad una buona, sostenuta da, da una stagione dei risultati che non ha portato grosse sorprese negative, e da un ottimismo riguardo il contenimento dell’inflazione che dovrebbe portare le Banche Centrali a ridurre i tassi di interesse a inizio estate". "Con un’economia US che sta andando verso une quella Europea che dovrebbe recuperare a partire dalla seconda metà dell’anno, e con un probabile taglio dei tassi di interesse intorno al mese di giugno sia per lache per la BCE, è possibile che la tendenza positiva di IPO che abbiamo visto nel primo trimestre, possa accelerare", ha aggiunto Robba.Il clima di, con attese di recessione in US che poi sono state smentite dai numeri con un GDP 2023 che dovrebbe attestarsi intorno al 2.5%, e tassi di interesse ancora elevati nelle principali mercati sviluppati, avevano già ridotto complessivamente del 33% il mercato globale delle IPO durante tutto il 2023. L’e l’erano state particolarmente impattate (-51% e -44% rispettivamente secondo uno studio di EY), mentre glierano riusciti ad incrementare del 155% il valore delle IPO a $ 22.7bn (quasi tre volte il livello di $ 8.9bn nel 2022) grazie per esempio ad IPO legate all’intelligenza artificiale (Arm nei semiconduttori). Per quanto riguarda l’Italia, più nel dettaglio, l’anno 2023 ha visto in Borsa Italiana circa una quarantina di IPO e ammissioni, tra cui(dual listing dopo HK).Ilmisura quanto il contesto macroeconomico e di mercato possa essere favorevole alle IPO. Questo indice include statistiche quali l’ISM Manifatturiero, il livello di confidenza dei CEO e l’indice S&P 500 EV/Sales tra gli altri. Secondo il barometro ci sarebbe un livello di 119, che è al di sopra del livello di 100 che indica un incremento di IPO.Il dato del barometro US è incoraggiante anche per l’Europa, in quanto evidenze di Goldman Sachs mostrano che c’è unacon quello Europeo, che generalmente è in ritardo di circa un trimestre. La capacità e l’appetito del mercato a sottoscrivere IPO sembra essere ancora elevata quindi, anche se guardiamo al livello di cassa ancora disponibile nei Fondi in gestione. Quello che sarà importante monitorare è anche l’andamento delle IPO che abbiamo visto da inizio anno.