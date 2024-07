Lineage punta a raccogliere fino a 3,85 miliardi di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, il più grande fondo d'investimento immobiliare (REIT) in magazzini a temperatura controllata al mondo, hadi 47.000.000 di azioni ordinarie. Inoltre, i sottoscrittori dell'offerta avranno un'opzione di 30 giorni per acquistare dalla società fino a 7.050.000 ulteriori azioni ordinarie al prezzo dell'IPO, meno sconti di sottoscrizione e commissioni.Si prevede che il prezzo dell’offerta pubblica iniziale sarà compreso tra 70,00 e 82,00 dollari per azione, per una. Lineage si quoterà al Nasdaq Global Select Market con il simbolo "LINE".La società intende utilizzare i proventi netti ricevuti dall'offerta perin sospeso, finanziare sovvenzioni in contanti una tantum ad alcuni dei suoi dipendenti in relazione a questa offerta e riscattare le proprie azioni privilegiate di Serie A. A seguito di tali utilizzi, la società prevede di utilizzare i restanti proventi netti per scopi aziendali generali.Lineage ha unaper un totale di oltre 84,1 milioni di piedi quadrati e 3 miliardi di piedi cubi di capacità nei. Unendo soluzioni e tecnologie end-to-end per la catena di fornitura, Lineage collabora con alcuni dei più grandi produttori, rivenditori e distributori di alimenti e bevande al mondo per contribuire ad aumentare l'efficienza della distribuzione, promuovere la sostenibilità, ridurre al minimo gli sprechi della catena di fornitura e, soprattutto, alimentare il mercato.